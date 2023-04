Plötzlich war der Wald in Preußlitz weg

Immer wieder bleiben Spaziergänger in Preußlitz stehen und machen ein Bild von den hunderten gefällten Bäumen.

Preußlitz/MZ - Der Schock steht so manchen Spaziergängern ins Gesicht geschrieben. Immer dann, wenn sie von Preußlitz aus Richtung Wiendorf laufen und nach rechts schauen. Denn seit ein paar Tagen ist dort ein großes Stück Wald verschwunden. Die Überreste von hunderten Bäume liegen kreuz und quer verteilt auf dem Waldboden. Ein Unding für so einige Spaziergänger, die sich nun an den Bernburger Kurier der MZ gewandt haben. „Täglich sind Arbeiter mit ihren Kettensägen unterwegs und lichten den Wald“, schrieb eine MZ-Leserin, die die Welt nicht mehr versteht.