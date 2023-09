An der Grundschule Mutig in Plötzkau ist zum Tag der offenen Tür eingeladen worden. Welches Jubiläum mit dieser Veranstaltung verknüpft wurde.

Plötzkau/MZ - Der jährliche Tag der offenen Tür an der Grundschule Mutig in Plötzkau hatte am vergangenen Samstag eine besondere historische Komponente. „Vor 65 Jahren ist der Plötzkauer Hort hier an dieser Stelle gegründet worden. Darauf haben uns die Mitglieder des Heimatvereins aufmerksam gemacht“, erklärte Schulleiterin Susanne Lietz. „Deshalb haben wir den Tag der offenen Tür gemeinsam organisiert.“