Platz für neues Wohnen: „Zweite“ Post von Bernburg vor Abriss

Nach der Komplettsanierung des historischen Postgebäudes folgt nun der nächste Schritt gleich nebenan. Was die Inhaber auf der Freifläche geplant haben.

Bernburg/MZ - Die Tage für Bernburgs zweites Postgebäude im Stadtzentrum an der Friedensallee sind gezählt. Der schwere Bagger ist schon startklar. Am Dienstag nach Ostern wird der Abriss des Gebäudes direkt neben der komplett sanierten historischen Hauptpost zum Ärztehaus beginnen. Das kündigte Thilo von Bila an, der gemeinsam mit Christian Graf von Wedel die beiden Objekte gekauft hatte. „Wir haben alle Optionen durchgespielt, aber eine Sanierung wäre nicht wirtschaftlich gewesen“, sagt von Bila.