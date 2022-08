Stargast Olaf Berger kommt nach Plötzkau

Stargast am Sonntag, 11. September, in Plötzkau: Olaf Berger, Sänger und Moderator.

Plötzkau/MZ - Es ist wieder soweit: So langsam sind die Pflaumen reif und dann − das weiß der eingefleischte Früchtefan − wird wieder in Plötzkau der beliebte und über die Grenzen der Region hinaus bekannte Pflaumenkuchenmarkt gefeiert. In diesem Jahr übrigens zum 245. Mal. In der Zeit von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September, werden wieder viele Menschen nach Plötzkau pilgern, um den Pflaumenkuchen im wahrsten Sinne zu vernaschen.

Reichhaltiges Programm

„Der Platz ist voll, wir sind für die Besucher gerüstet“, berichtet Organisator Holger Schneider gegenüber der MZ. Das bezieht sich nicht nur auf die Versorgungsstände, sondern auch die Fahrgeschäfte und das Programm, das während der drei Tage angeboten wird. Zu den Höhepunkten zählen der traditionelle Fackelumzug am Freitagabend, die Wahl der Pflaumenkönigin am Samstagabend sowie der Auftritt von Sänger und Moderator Olaf Berger am Sonntagnachmittag.

Die Besucher können sich wieder auf das Festzelt mit Livemusik, den Vergnügungspark mit Fahrgeschäften sowie die Stände der Markthändler freuen. Auch heute werden noch mehr als 100 Bleche Pflaumenkuchen für das Fest gebacken. Wer keinen Pflaumenkuchen mag, wird ganz sicher an einen der anderen Imbiss- und Getränkestände fündig.

Mehrere Fahrgeschäfte

Der Schaustellerpark wird am Freitag um 15 Uhr geöffnet, offiziell wird es dann mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos). Ab 18 Uhr kicken die Traditionsmannschaften, um 19.30 Uhr beginnt der Fackelzug mit der Schalmeienkapelle Zickeritz. Und ab 21 Uhr ist Disco angesagt.

Um 11 Uhr geht’s am Samstag los. 14.30 Uhr öffnet der Schminkstand des Kindergartens Plötzkau, 15 Uhr beginnt das Programm der Schule Plötzkau unter dem Motto „Wir sind mutig.“ Danach, ab 16 Uhr, ist Livemusik mit „Fantasticus“ angesagt. Von 20 bis 1 Uhr übernimmt die Band „Grundrausch’n“ das musikalische Zepter. Apropos Zepter: Die lustige Miss-Pflaumenkuchenmarkt-Wahl findet ab 22 Uhr statt. Und von 22.30 bis 23 Uhr erleben die Besucher eine große Lasershow. „Das Programm zeigt, dass es sich immer lohnt, nach Plötzkau zu kommen“, sagt Holger Schneider.

Höhepunkt am Sonntag

Der Sonntag aber wird traditionsgemäß der Höhepunkt des dreitägigen Festes. Von 11.30 bis 13.30 Uhr unterhält die Blaskapelle „Einetaler Jäger“ die Gäste, von 14 bis 15 gibt es ein Kindersingen mit den „Rotkehlchen Köthen“. Danach gehört ab 15 Uhr die Bühne allerdings dem Stargast des Pflaumenkuchenmarktes in diesem Jahr: Olaf Berger. Er wurde in Dresden geboren und ist als deutscher Schlagersänger und Moderator einem breiten Publikum bekannt. Auch wegen seiner Arbeit im Fernsehen und der Zusammenarbeit mit dem irischen Star Johnny Logan. Logan ist bis heute der einzige Teilnehmer, der den Eurovision Song Contest zweimal gewinnen konnte. Beide Sänger sind schon lange befreundet. Gemeinsam gingen sie auf Tournee zu Bergers 30-jährigem Bühnenjubiläum.