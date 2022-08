Pfarrersfamilie aus Könnern zieht nach Magdeburg

Könnern/MZ - Vor acht Jahren ist die Pfarrersfamilie Roswitha (49) und Thomas Meißner (57) nach Könnern gekommen. Nun sitzt das Ehepaar mit den beiden Söhnen Max (13) und Emil (9) auf gepackten Koffern. Die Habseligkeiten wurden bereits vor dem Urlaub in der Toskana in etliche Kisten verstaut. Am 22./23. August steht der große Umzug an. Dann verlegen die Meißners ihren Lebensmittelpunkt vom kleinen Könnern in die Landeshauptstadt. „Für mich ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ich bin in Magdeburg aufgewachsen. Das Kirchspiel Magdeburg Süd, für das ich ab 1. September in Vollzeit tätig bin, ist meine ehemalige Heimatgemeinde“, erzählt Pfarrerin Roswitha Meißner, die in Könnern nur eine halbe Stelle hatte.