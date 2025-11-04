Einen ungewöhnlichen Notruf haben die Retter der Feuerwehr Könnern am Dienstagmorgen erhalten. Es ist längst nicht der erste dieser Art.

Könnern/MZ/KT. - Erneut ist die Feuerwehr Könnern am Dienstagmorgen zum Fahrstuhl am Bahnhof in Könnern gerufen worden. Nach Angaben aus der Wehr ging 8.47 Uhr der Notruf ein, weil eine Person im Fahrstuhl feststeckte und nicht rauskam. „Die Person konnte ohne Schaden schnell befreit werden“, so Einsatzleiter Florian Worg. Insgesamt waren 15 Retter mit zwei Fahrzeugen vor Ort. In der Vergangenheit kam es bereits vermehrt zu ähnlichen Vorfällen.