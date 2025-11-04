weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Feuerwehreinsatz: Person steckt im Bahnhofsaufzug in Könnern fest

EIL:
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt

Feuerwehreinsatz Person steckt im Bahnhofsaufzug in Könnern fest

Einen ungewöhnlichen Notruf haben die Retter der Feuerwehr Könnern am Dienstagmorgen erhalten. Es ist längst nicht der erste dieser Art.

04.11.2025, 10:57
Immer wieder müssen die Retter der Feuerwehr Könnern zum Fahrstuhl am Bahnhof ausrücken.
Immer wieder müssen die Retter der Feuerwehr Könnern zum Fahrstuhl am Bahnhof ausrücken. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Könnern/MZ/KT. - Erneut ist die Feuerwehr Könnern am Dienstagmorgen zum Fahrstuhl am Bahnhof in Könnern gerufen worden. Nach Angaben aus der Wehr ging 8.47 Uhr der Notruf ein, weil eine Person im Fahrstuhl feststeckte und nicht rauskam. „Die Person konnte ohne Schaden schnell befreit werden“, so Einsatzleiter Florian Worg. Insgesamt waren 15 Retter mit zwei Fahrzeugen vor Ort. In der Vergangenheit kam es bereits vermehrt zu ähnlichen Vorfällen.