Axel Krause ist vor zehn Jahren mit seinem Palettenhandel in der Bernburger Talstadt vom Hochwasser der Saale schwer getroffen worden. Die Erinnerungen an damals hängen nun als Collage in seinem Büro, und ein Schlauchboot steht für künftige Fluten auch bereit.

Bernburg/MZ - Der gelbe Strich am Holzbalken erinnert noch heute an das Ausmaß vor zehn Jahren. „Knapp 80 Zentimer. So hoch stand das Wasser hier auf dem Gelände“, sagt Axel Krause und klappt den Zollstock wieder ein. Jetzt, genau ein Jahrzehnt nach der Jahrhundertflut, kommen die Erinnerungen wieder hoch. Auch bei dem 50-Jährigen, der

schon so einige Fluten seit seiner Firmengründung 1999 auf seinem Grundstück an der Gartenstraße in der Bernburger Talstadt miterlebt hat: 2003, 2011. Aber keine waren so schlimm wie die im Juni 2013.