Patienten-Navi wird in Bernburg mit gemischten Gefühlen eingeschätzt

Bernburg/MZ - Husten, Durchfall oder einfach nur ein unwohles Gefühl. Oft weiß man nicht, ob ein Gang zum Arzt notwendig und auch ratsam ist. Um Abhilfe zu schaffen, beteiligt sich das Land Sachsen-Anhalt seit Ende vergangenen Jahres am Pilotprojekt Patienten-Navi. Dort geben Betroffene in einer Art Online-Fragebogen ihre Beschwerden an und bekommen am Ende der Abfrage einen Rat, ob sie sich an den Patientenservice unter Telefon 116117 wenden sollen oder gar einen Arzt oder die Notaufnahme aufsuchen sollten. Zusätzlich wird den Nutzern ein generierter Code zur Verfügung gestellt, den sie bei einem Telefonat mit dem Patientenservice angeben können, um schneller und gezielter Auskunft zu erhalten. An dem Pilotprojekt sind neben Sachsen-Anhalt die Bundesländer Bremen, Nordrhein-Westfalen sowie einige Städte und Kreise aus dem Gebiet Nordrhein beteiligt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<