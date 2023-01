Kürzere Zugrouten von Gänsen – Kuriose Beobachtungen eines Vogelbeobachters

Hohe Temperaturen sorgen für verändertes Reiseverhalten von Zugvögeln. Was der Bernburger Ornithologe Siegfried Walter beobachten konnte.

Brandgänse nisten normalerweise in Küstennähe und nutzen als Bodenbrüter Nisthöhlen. Am Fuhne-Sumpf haben die Tiere gebrütet, wegen der Trockenperiode konnte Siegfried Walter die Tiere im vergangenen Jahr nicht mehr beobachten. Er hofft auf eine Rückkehr der Vögel.

Bernburg/MZ - Graugänse, Reiher und Kraniche sind in der Winterzeit keine Seltenheit mehr. Im Gegenteil: Immer häufiger bleiben die Zugvögel auch in Deutschland, anstatt die kalte Jahreszeit in Äquatornähe zu verbringen. Im Altkreis Bernburg hat der 81-jährige Hobby-Ornithologe Siegfried Walter einige kuriose Beobachtungen machen können und erklärt, warum die Zugvögel auch bei uns ihre Pausen einlegen.