Oldtimertreff mit über 200 Fahrzeugen in Bernburg

Welcher Weltrekordhalter vor Ort war und was die Besucher faszinierte.

Bernburg/MZ - Motoren brummen, Sirenen ertönen und ein Hauch von DDR-Nostalgie weht über die Anlage des Auto- und Reifenservice Pneuhage an der Halleschen Landstraße in Bernburg. Hier fand am Samstag nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie zum sechsten Mal ein Oldtimertreffen statt.