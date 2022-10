Ökostation Neugattersleben ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte

Neugattersleben/MZ - Gleich 25 Wünsche - für jeden Buchstaben der „Ökostation Neugattersleben“ einen − hat Anna Manser, Vorstandsmitglied der Stiftung Evangelische Jugendhilfe, zum 30. Geburtstag der Umweltbildungseinrichtung mitgebracht: Von Ö wie öffentliche Verkehrsanbindung bis N wie Neugier. Einige von ihnen erfüllten sich sofort. Denn der Sonnenschein (S) an diesem goldenen Oktobersamstag lockte hunderte Teilnehmer (T) auf das Gelände. Schon bis zum Mittag hatten sich 400 Menschen in die Besucherliste am Eingang eingetragen.