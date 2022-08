Ökosprit für Oldtimer von Formel-1-Star Sebastian Vettel

Der Schackstedter Benjamin Cuyt arbeitet für eine Berliner Firma, die mit Kohlendioxid neutralem Benzin nicht nur den Rennsport revolutionieren will. Warum er die Energie-Politik in Deutschland kritisiert.

Benjamin Cuyt aus Schackstedt hat probeweise in der „grünen Erbse“ Platz genommen. Rennfahrer Sebastian Vettel fuhr den 100 Jahre alten Aston Martin testweise mit Ökosprit von P1 Fuels auf der Formel-1-Rennstrecke in Frankreich.

Schackstedt/MZ - Fährt Bernburgs Fähre bald mit dem selben Sprit wie ein vierfacher Formel-1-Weltmeister? Vielleicht! Aber erstmal der Reihe nach: Mit einem 100 Jahre alten Aston Martin hat Sebastian Vettel vor gut drei Wochen auf der Rennstrecke im französischen Le Castellet seine Runden gedreht. Das Ungewöhnliche an dieser Testfahrt: Die „grüne Erbse“, wie der Oldtimer genannt wird, ist das älteste Auto, das jemals von Kohlendioxid neutralem Benzin angetrieben wurde. Hergestellt wird es von der Berliner Firma P1 Racing Fuels in Belgien, die mit dem Ökosprit erst den Motorrennsport und dann im Zuge der Energiewende die ganze Welt revolutionieren will. Benjamin Cuyt aus Schackstedt reist dafür um den Globus, um die Menschen von den Vorteilen des grünen Benzins zu überzeugen. Erst im Juni hat der 28-Jährige bei dem Start-up-Unternehmen angeheuert, nachdem er jahrelang als Vertriebsleiter für eine international operierende Maschinenbaufirma tätig gewesen war.