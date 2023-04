Wie teuer die sinnlose Zerstörungswut für die Stadt Bernburg geworden ist und was demnächst am steilen Treppenaufgang zum Park geplant ist.

Bernburg/MZ - Einen Hauch von Hollywood sollte der mannshohe Schriftzug „Alte Bibel“ am Rande des Stadtparks verbreiten. Strahlend weiß leuchteten die im Sommer 2020 angebrachten neun Buchstaben zweieinhalb Jahre von der Anhöhe auf das Saaleufer hinunter. Und erfreuten die vielen Touristen, die die Saalestadt besuchten. Bis sie in der Nacht vom 27. zum 28. Januar von Vandalen beschmiert und teilweise zerstört worden sind. Am Abend des 2. Februars rissen zwei Jugendliche auch noch das große „T“ endgültig aus seiner Verankerung. Dabei konnten die Täter allerdings auf frischer Tat ertappt werden (die MZ berichtete). Die Stadt hatte daraufhin in beiden Fällen Strafanzeige gestellt.