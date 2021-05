Obernarr in vielen Varianten als Kuscheltier

Bernburg - Was man so macht, wenn in der Corona-Pandemie Kinos, Restaurants und Clubs zuhaben? Keiner einfach so zum Sport gehen kann? Ana und Margarita Isaak aus Bernburg haben eine sinnvolle Beschäftigung gefunden: häkeln. „Meine Mutter konnte das schon viele Jahre, durch Zufall bekam ich eine Zeitschrift in die Hand, in der eine Anleitung für gehäkelte Taschen drin war. Und in einer zweiten Zeitschrift, wie man Plüschtiere herstellt“, erzählt Ana Isaak, wie die 20-Jährige zu dem für sie äußerst entspannenden Hobby kam. Schon vor Corona. Denn schon seit 2019 häkeln ihre aus Russland stammende Mutter und sie in der Freizeit - vor allem Kuscheltiere. Diese haben sie auch bei Handarbeitsmärkten schon zum Kauf angeboten.

Als Souvenir oder Geschenk gedacht

Eigentlich sollte es so weiter gehen, doch dann kam die Pandemie. Und noch viel mehr Freizeit, weil das öffentliche Leben nahezu lahm gelegt wurde. In dieser Zeit kamen beide auf die Idee ganz besondere Stofftiere zu häkeln, nämlich welche, die an Bernburg erinnern und die man sich als Souvenir oder Geschenk ins Regal, in die Schrankwand oder als besondere Deko zwischen die Kissen auf die Couch setzen kann - handgefertigte Til Eulenspiegel-Figuren, die manche sogar als Geburtsgeschenk an die jüngsten Bernburger überreichen.

Damit auch Kinder Spaß an den Figuren haben, sind diese mit hypoallergener Wolle überzogen und mit Sicherheitsaugen versehen. Innen sind sie gepolstert mit Kissenfüllung. Bis die perfekte Form des Obernarrs gefunden wurde, probierten Mutter und Tochter etliche Versionen aus und auch jetzt sind die Figuren echte Unikate, die es in zwei Größen zu haben gibt. Während die Kleinsten knapp 15 Zentimeter messen, haben die Großen etwa die Maße einer Babypuppe.

„Ich finde es toll, was man mit einem Faden und einer Häkelnadel machen kann und wie es Form annimmt“

Noch sind die Figuren nur direkt bei den beiden Hobbyhandarbeiterinnen zu haben, zukünftig können sie sich aber gut vorstellen, dass die gehäkelten Eulenspiegelfiguren vielleicht auch in der Stadtinformation ausliegen. Rund einen Tag dauert es, um eine kleine Figur zu fertigen. „Die Arbeitszeit können wir deshalb gar nicht berechnen“, sagt die Studentin für Medienbildung an der Uni in Magdeburg. Stattdessen ist es eher eine entspannende Freizeitbeschäftigung mit sinnvollem Resultat: „Ich finde es toll, was man mit einem Faden und einer Häkelnadel machen kann und wie es Form annimmt“, sagt Ana Isaak, die immer neue Kuscheltiere unter anderem auch Figuren aus der Hello-Kitty-Reihe gehäkelt hat. Momentan „leben“ die meisten noch bei den Isaaks, aber sobald die ersten Handwerkermärkte in der Region öffnen dürfen, sollen die selbst gemachten Plüschtiere endlich ihren großen Auftritt bekommen. (mz)