Nutrias als Plagegeister für die Bernburger Landwirtschaft

René Konrad an der Problemstelle. Schutzzaun und Deich der Kläranlage wurden schon häufig von den Nutrias angegraben.

Bernburg/MZ - Die biberähnlichen Tierchen sehen niedlich aus und wirken nicht wirklich gefährlich - gemeint sind die Nutrias. Doch auch wenn sie für den Menschen selbst keine große Bedrohung sind, so stellen sie für die Landwirtschaft ein erhebliches Problem dar. Die Tiere haben sich in der Region Bernburg vor allem im Bereich der Fuhne in Massen angesiedelt und intensiv vermehrt. Dabei gelten sie als invasive Art und somit als Störenfried für den Naturkreislauf.