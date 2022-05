Nur zu eingeschränkten Zeiten gibt es Bargeld in der Sparda-Filiale in Bernburg

Bernburg/MZ - Kunden der Sparda-Bank in Bernburg, die freitags nach 13 Uhr noch Bargeld abheben wollen, haben Pech: Seit einiger Zeit ist das nämlich nicht mehr möglich, denn die Tür zum SB-Bereich (Selbstbedienungsbereich) der Filiale am Karlsplatz ist verschlossen. Und damit hat man ungünstigerweise das ganze Wochenende über kein Bargeld. Geöffnet ist dieser Bereich nur noch während der Beratungszeiten. Grund für diesen Schritt seien mehrere Vorfälle von Vandalismus, informiert die Pressestelle auf MZ-Anfrage. „Es gab mehrere Vandalismusvorfälle in unserer SB-Zone in Bernburg, die über einen längeren Zeitraum eskalierten: von Partygelagen über einfache Verunreinigungen hin zur mutwilligen Beschädigung der SB-Technik“, erläutert Sonja Koeppen von der Abteilung Kommunikation der Sparda-Bank Berlin.

