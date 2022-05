Nur wenige Pfleger im Salzlandkreis erkundigen sich nach anderen Jobs

Bernburg/MZ/dpa - Eine Impfpflicht im Gesundheits- und Sozialwesen tritt am Mittwoch, 16. März, in Kraft. Ab diesem Tag sollen Ungeimpfte nicht mehr in Arztpraxen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten dürfen. Der Branche droht in Deutschland der Verlust von tausenden Arbeitskräften. Bundesweit haben sich nach Angaben der Agentur für Arbeit in diesem Sektor in den beiden zurückliegenden Monaten 25.000 mehr Menschen arbeitssuchend gemeldet als üblich. Darunter seien etwa 12.000 Pflegekräfte. Ob die erhöhte Zahl unter anderem auf entsprechende Aufrufe in sozialen Medien zurückzuführen ist, ist derzeit nicht bekannt. Eine Sprecherin der Bundesarbeitsagentur erklärte, dass es in verschiedenen sozialen Medien Aufrufe gegeben habe, sich schon vor Inkrafttreten der Impfpflicht im Gesundheitswesen arbeitssuchend zu melden.

