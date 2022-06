Nur wenige Elektroroller fliegen in Bernburg in die Saale

Die Schülerinnen Amy Jane Hummel (links) und Jennifer Milena Schnur haben schon öfter das Roller-Angebot in Bernburg genutzt.

Bernburg/MZ - Seit neun Monaten gehören die mintgrünen Elektroroller der Firma Bolt zum Bernburger Stadtbild. Betreiber und Stadtverwaltung haben jetzt eine erste Bilanz gezogen. Und die fällt überwiegend positiv aus. Die 100 E-Scooter sind seit August 2021 für insgesamt 75.000 Fahrten gemietet worden. „Das ist eine ziemlich gute Kennzahl für eine Stadt dieser Größe“, resümierte Bolt-Vertreter Dustin Williams bei der jüngsten Sitzung des städtischen Planungs- und Umweltausschusses. Deshalb sei geplant, die Zahl der Mietroller in Bernburg - eine von 57 Städten bundesweit - auf 130 bis 150 zu erhöhen. Holger Dittrich gab zu, dass in der Verwaltung viele Mitarbeiter die Markteinführung mit Skepsis beäugt hätten. „Doch wir sind alle positiv überrascht, wie gut dieses weitere Mobilitätsangebot angenommen wird, vor allem von jüngeren Jahrgängen“, so der Dezernent für Stadtentwicklung.