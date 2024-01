Ein 39-jähriger Bernburger soll eine Anwältin in einem Lokal in Bernburg beleidigt und bedroht haben. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl beantragt. Der Angeklagte wehrte sich aber und legte Einspruch ein. Warum er jetzt das Doppelte zahlen muss.

In einem Bernburger Lokal kam es mitten in der Nacht zu dem Streit, der jetzt vor Gericht landete.

Bernburg. - In 95 Prozent der Fälle lohnt es sich nicht, gegen einen Strafbefehl Einspruch einzulegen. Diese Erfahrung musste nun auch ein 39-jähriger Bernburger machen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am 6. Mai 2023 gegen in einem Lokal der Kreisstadt einen anderen Menschen beleidigt und wie folgt bedroht zu haben: „Ich lege Dich um. Nur eine tote Anwältin ist eine gute Anwältin.“