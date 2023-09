Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Die Handgriffe wirken routiniert. Mit gezielten Schnitten entfernt Mandy Brunner die faulen Beeren, denn nur gute Trauben kommen in die Leseeimer: Auf dem Lehr- und Versuchsweinberg „Waladala“ der Hochschule Anhalt hat am Donnerstag die Weinlese begonnen. Mandy Brunner ist fast immer dabei. Normalerweise arbeitet sie in der Verwaltung der Hochschule in Köthen. Aber wenn Weinlese ist, hilft sie gern. „Es ist eine schöne Aufgabe“, sagt Brunner. Außerdem sei es mal etwas Abwechslung zu dem, was sie sonst macht. Probiert hat sie den Hochschulwein natürlich auch schon und bescheinigt dem 2022er Jahrgang „eine sehr gute Qualität“. Insgesamt zwölf Helfer sind an diesem größtenteils sonnigen Tag auf dem sieben Hektar großen Gelände unterwegs. Marianne Zilske kommt zwar aus einer Weingegend, dem Burgenlandkreis. Aber bei einer Weinlese hat die Werkstudentin der DLG noch nie geholfen. Für sie war es also eine neue Erfahrung.