Nur Gewinner bei Silvesterlauf-Premiere in Neuborna

Bernburg/MZ - Innerhalb von nur drei Tagen ist ein Konzept für den ersten Neubornaer Silvesterlauf entwickelt und umgesetzt worden. Dass alles so reibungslos funktioniert hat, ist Frank Krella, Vereinsvorsitzender der SG Neuborna, und Martin Rottstegge, Organisator des Bernburger Lauftreffs, zu verdanken. Per Telefon wurde alles Nötige kurzfristig organisiert, so dass sich am Freitagvormittag bei milden 15 Grad 89 Teilnehmer sportlich aus dem Jahr verabschieden konnten. Über die große Resonanz zeigten sich Veranstalter wie Sportler hocherfreut. Frank Krella ließ sogar kurzfristig Mineralwasser nachordern, damit jeder Teilnehmer gut versorgt war.

Ehrung für zwei Lauftreff-Jubilare

Martin Rottstegge nahm den Lauf zum Anlass, um zwei Mitglieder für ihre Jubiläen auszuzeichnen. Jürgen Böhme bekam nachträglich eine Präsenttüte zum 75. Geburtstag überreicht und Günter Bartl, amtierender Senioren-Europameister im Marathon, nachträglich zum 70. Geburtstag.

Streckenrekord durch Patrick Gonschorek

Im Anschluss an die Würdigungen fiel der Startschuss für die Läufer. Der schnellste Aspirant auf der 5,8-Kilometer-Langstrecke, die über den Saaleradweg bis zum Grönaer Friedhof und zurück führte und von 59 Läufern in Angriff genommen wurde, kam nach gerade einmal 18 Minuten ins Ziel. Damit stellte der Könneraner Patrick Gonschorek zugleich einen neuen Streckenrekord auf. Ihm folgten der erst 15 Jahre alte Jonas Protzmann und Hanno Peters auf den Rängen zwei und drei.

Biendorfer läuft auch mit 78 noch mit

Nicht nur die Erwachsenen waren tatkräftig am Werk. Auch die jüngeren Teilnehmer zeigten ihr Können. So heimste die 15-jährige Carolina Ulrich auf der Langstrecke den ersten Platz in der U15- Wertung ein. Dass es noch jünger geht, zeigte Jona Gabrowitsch. Mit gerade einmal drei Jahren war er der jüngste Teilnehmer, der ein paar Meter mitlief. SPD-Stadtrat Friedel Meinecke aus Biendorf war mit 78 Jahren der älteste Teilnehmer der Lauf-Premiere. Sechs Frauen entschieden sich für eine Walking-Runde.

In der Altersklasse U15 gewann Carolina Ulrich den Neubornaer Silvesterlauf auf der langen Strecke vor Constantin Ulrich (rechts) und Tim Dunkelberg. Sebastian Möbius

Dass auch die Kurzstrecke für viele Teilnehmer eine zu meisternde Hürde war, musste Claus Luther am eigenen Leib erfahren. Der Sportliche Leiter des SV Anhalt Bernburg und zugleich Trainer der „Wappiche“, der zweiten Handball-Herren-Mannschaft, ist sonst nur Halbmarathons gewöhnt. „Bei einer Kurzstrecke ist der Lauf viel schneller und intensiver. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass es diese Veranstaltung überhaupt gegeben hat. So endet das Jahr, wie es wieder anfängt – sportlich!“, sagte Claus Luther.

Drei Erstplatzierte ausgezeichnet

Nach dem absolvierten Lauf gab es für alle Teilnehmer ein Heißgetränk nach Wahl: von Kaffee bis Glühwein, um sich danach auf dem Sportplatz zu erholen und noch angeregt auszutauschen, ehe die Siegerehrung erfolgte. Die jeweils drei besten Läufer in den Klassen Männer, Frauen und U15 bekamen Auszeichnungen. Die erwachsenen Teilnehmer erhielten zusätzlich zum Pokal eine Flasche Sekt, die Kinder wurden mit Schokolade und Kindersekt beglückt.

Wiederholung noch offen

Das durch den Lauf eingenommene Startgeld soll laut Frank Krella der SG Neuborna zugute kommen. In seiner Abschlussrede betonte er, dass alle Teilnehmer in seinen Augen Gewinner sind. Ob es eine Neuauflage des Silvesterlaufs geben wird, ließ er noch offen.

Die Siegerliste:

5,8 Kilometer

Männer:

1. Patrick Gonschorek (37 Jahre alt) 18:08 Minuten

2. Jonas Protzmann (15) 25:36

3. Hanno Peters (48) 25:56

Frauen:

1. Ama-Helga Hohmann (18) 28:19

2. Sandra Hohmann (45) 28:55

3. Stefanie Eversz (38) 31:26

Kinder U15:

1. Carolina Ulrich (14) 30:55

2. Constantin Ulrich (12) 34:31

3. Tim Dunkelberg (14) 46:04

2,4 Kilometer

Männer:

1. Tobias Heusel (32) 9:50

2. Jens Stampnik (37) 10:47

3. Tobias Preiß (33) 22:25

Frauen:

1. Franziska Bahr (31) 17:33

2. Saskia Klatt (27) 17:34

3. Christiane Rottstegge (45) 18:08

Kinder U15:

1. Janes Gabrowitsch (10) 11:35

2. Marie Enenkel (10) 13:50

3. Rosali Rockmann (10) 13:57