Nur eine Winterbahn rollt

Bernburgs einzige Modellwinterbahn dreht in der Breiten Straße im Schaufenster des Elektrolandes ihre Runden.

Bernburg/MZ - Es ist eine schmerzhafte Entscheidung gewesen, aber sie war alternativlos: Auch diesem Jahr wird es keine Winterschau beim Anhaltinischen Modellbahnclub in den Vereinsräumen an der Gröbziger Straße in Bernburg geben. Das gab Vereinsvorsitzender Thomas Beyer bekannt. „Aufgrund der aktuellen Lage in Sachen Corona-Pandemie kann das Weihnachtsspecial nicht stattfinden“, begründete Beyer.

Für Eisenbahnfans und auch viele Kinder ist die Schau in jedem Jahr ein Highlight gewesen und ebenso auch abwechslungsreicher Anlaufpunkt über die Weihnachtsfeiertage und darüber hinaus. Höhepunkte waren vor allem die zahlreichen Winterbahnen, auf denen die Züge am Kunstschnee vorbeirollten.

Aber auch wenn es in diesem Jahr keine gewohnte Winterschau in den Vereinsräumen geben wird, so gibt es zumindest ein kleines Trostpflaster.

Denn wie in jedem Jahr ist zumindest die verschneite Miniaturwelt im Schaufenster des Elektrolandes an der Breiten Straße zu bestaunen, auf der nicht nur eine Lok ihre Runden dreht, sondern auch ein Miniweihnachtsmarkt hell erleuchtet ist, während eine winzig kleiner Weihnachtsmann die Geschenke an die Kinder verteilt.

Täglich in der Zeit von 7 bis 19 Uhr tuckert die Lok zu jeder vollen Stunde 15 Minuten lang durch das Winterwunderland.

Unterdessen bleibt unklar, wann die nächste Schau des Anhaltinischen Modellbahnclubs stattfinden kann. Vor allem hängst das von der Entwicklung der Infektionszahlen während der Corona-Pandemie zusammen. Noch im Oktober hatte der Verein unter strengen Auflagen die Herbstschau durchführen und wieder etliche Besucher von den vielen Bahnen begeistern können.

Doch die Mitglieder bleiben auch weiterhin nicht untätig. Auch der Nachwuchs hatte in den vergangenen Monaten fleißig an der Schülerbahn weitergetüftelt, in der Hoffnung, die Ergebnisse auch bald der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Weitere Infos zum Verein unter:

amc-bernburg.jimdofree.com.