Am Mittwochmittag sind sämtliche Ortswehren zum Salzproduzenten K+S gerufen worden. Doch das Szenario wurde nur nachgestellt.

Notruf aus der Flüssiggasstation in Bernburg - darum konnte schnell Entwarnung gegeben werden

Eine Großübung der Feuerwehren wurde an der Flüssiggasstation von K + S in Bernburg durchgeführt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Langanhaltendes Sirenengeheul am Mittwochmittag in der Bernburger Innenstadt: Zum Notruf nach einem Unfall an einer Flüssiggasanlage sind die Retter der Feuerwehren Bernburg auf das Gelände des Salzproduzenten K+S gerufen worden.