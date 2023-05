Bernburg/MZ/tad - Kunst- und Kulturgut ist Gefahren ausgesetzt. Der Starkregen im Ahrtal, der Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris oder das Hochwasser an der Saale vor zehn Jahren haben gezeigt, wie schnell es zu einer Katastrophe kommen kann. Jedoch auch Havarien wie ein Wasserrohrbruch, können einmalige Kunst- und Kulturgüter empfindlich schädigen. Um im Schadensfall sofort reagieren zu können, hat die Beratungsstelle Bestandserhaltung Sachsen-Anhalt im Auftrag der Staatskanzlei das Museum Schloss Bernburg als eines von zehn Museen im Land am Dienstag mit vier Notfallboxen ausgestattet. Darüber hinaus wird durch diverse Fort- und Weiterbildungen das Personal in der Notfallvorsorge und -prävention geschult.

