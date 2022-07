Noch ausreichend Stoff für Dobos Reisen in Bernburg

Bernburg/MZ - Seit gut einem Jahr geht der kleine knollennasige Pfiffikus Dobo im „Bernburger Kurier“ regelmäßig auf eine Reise in die Geschichte der Saalestadt. Dort trifft er dann auf Personen, die Besonderes geleistet haben oder deren Leben mit interessanten Begebenheiten verbunden ist. Von Till Eulenspiegel über Ingo Insterburg bis hin zu Wilhelm von Kügelgen: Dobo hat sie alle gesprochen.

Der Bernburger Autor und Verleger Michael Schuster und der Köthener Materialgestalter Steffen Fischer erklärten sich 2011 zu alleinerziehenden Vätern und machten Dobo seit dem zu einem gerngesehenen Gast, der nicht nur in Kinderzimmern, sondern auch bei Erwachsenen viele Fans für sich gewinnen konnte. Zuerst auf den Spuren berühmter Persönlichkeiten in Köthen, tummelte sich Dobo ein wenig später auch dort in der „Mitteldeutschen Zeitung“, war Hauptdarsteller in einem Singspiel, wurde zur gern verschenkten Puppe, gab sein Konterfei für Räucherfiguren her und tourte mit Steffen Fischer und seinem Koffertheater durch viele Kindergärten.

„Wir zwei sind tief in uns noch richtige Kinder geblieben. Was uns über so lange Zeit verbunden hat, ist die Freude am fabulieren und an kleinen versteckten Späßen in Bildern und Texten“, erklärt Michael Schuster, während Steffen Fischer meint: „Dobo, das sind eigentlich wir. Durch seine Augen betrachten wir die Welt und können mit ihm denken und sagen, was uns in den Kopf kommt.“

Dabei arbeiten Schuster und Fischer immer nach dem Grundsatz, dass alle Protagonisten in ihren Geschichten gut behandelt und niemals verletzt werden. Oberstes Ziel der beiden ist es, Historie zu bewahren und Informationen zu verbreiten.

„Was, wenn Heimatgeschichte, Tradition und Erbe in 20 oder 30 Jahren kaum noch eine Rolle spielen? Was geschieht mit den Sammlungen und Museen wirklich, wenn die Kinder der heutigen Grundschulgeneration als Stadträte, Kreis- und Landtagsabgeordnete über deren Existenz zu befinden haben?“, formuliert Steffen Fischer seine Gedanken.

„Die Zukunft liegt in Kinderhänden“, fügt Michael Schuster noch hinzu und lacht, denn mit „Dobos wunderbaren Begegnungen in Bernburg“ haben die beiden etwas für die heute Verantwortlichen, für die Erwachsenen geschaffen, die dadurch vielleicht einmal mehr ein Gefühl dafür bekommen, mit welchem Potenzial Bernburgs Geschichte aufwarten kann. Die Serie in der „Mitteldeutschen Zeitung“ wird weitergehen.

„Stoff ist noch genug dafür vorhanden“, konstatiert Michael Schuster, der dann noch erwähnt, das Dobo inzwischen schon auf dem Sprung in die nächste Region des Salzlandkreises ist.

Auf dem Abenteuerspielplatz am Concordiasee trifft er demnächst das Robinchen, eine Figur, die das Geschehen auf dem acht Hektar großen Kinderparadies schon lange begleitet. Gemeinsam mit einer „Abraumschnuffi“ genannten Diesellok macht er sich auf den Weg in die Vergangenheit und Zukunft der Anlage. Der Text ist fertig, nun ist Steffen Fischer dabei, aus Schusters Worten Bilder entstehen zu lassen. Der sitzt inzwischen über den „Dobo trifft“- Geschichten über Hans Bartsch von Sigsfeld und Karl Wessel. Wer das war? Das kann man demnächst hier lesen. Was davor war, findet sich in „Dobos wunderbare Begegnungen in Bernburg“.

Das Heft (ISBN 978-3-9823397-7-1) ist ab sofort zum Preis von 7,90 Euro im Buchhandel erhältlich.