Das Wasserturmfest in Nienburg findet am Samstag, 1. April, anlässlich der Inbetriebnahme vor 120 Jahren statt. Beginn ist 14 Uhr.

Wasserturmfest in Nienburg

Thorsten Schack, Vorsitzender des Wasserturmvereins, lädt am samstag, 1. April, zum Wasserturmfest in Nienburg ein.

Nienburg/MZ - „In einer Bauzeit von gerade einmal acht Monaten ist der Wasserturm seinerzeit hochgezogen worden“, sagt Thorsten Schack bewundernd. Der Vorsitzende des Nienburger Wasserturmvereins staunt, was damals möglich war. Damals − das heißt vor 120 Jahren. Am 1. April 1903 ist der Turm in Betrieb genommen worden.