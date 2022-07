Nienburger Gospelsinger suchen noch Verstärkung

Sänger überzeugen in Bernburg und begeistern das Publikum.

Die Nienburger Gospelsingers begeisterten das Publikum in der Bernburger Bonifatiuskirche.

Bernburg/MZ - Die Nienburger Gospelsingers haben sich am späten Sonntagnachmittag in der Bernburger Bonifatiuskirche erfreut über die vielen Besucher gezeigt. „So viele Menschen waren noch nie bei einem Konzert“, konstatierte Olivia Liebefinke, die aus privaten Gründen seit einiger Zeit nicht mehr mitsingt, ab September aber wieder aktiv dabei sein wird. Auch Pfarrer Johannes Lewek fand − diesmal als einer der Gospelsingers − dafür passende Worte in seiner Begrüßung. Und er erläuterte, dass Gospel sehr alte Lieder mit frommen Texten und einer mitreißenden Rhythmik sind.