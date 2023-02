Ein leerstehendes Gebäude an der Calbeschen Straße in Nienburg sorgte Dienstagmorgen für den Großeinsatz der Feuerwehr. Wie der Brand bemerkt wurde und wie viel Kameraden im Einsatz waren.

Nienburg/MZ - Die Besucherin einer Arztpraxis an der Calbeschen Straße in Nienburg musste mehrmals hinschauen. Durch den Nebel am Dienstagmorgen war es schwer zu erkennen. Doch dann war ihr klar: Aus dem Fenster eines leerstehenden Gebäudes in der Nähe drang dicker Qualm. Sie wählte den Notruf.