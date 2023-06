Der 1. FSV will die Meisterschaft perfekt machen. Welche Rechnung der Spitzenreiter mit dem Gegner am letzten Spieltag noch offen hat.

Nienburg/MZ - Auf den Aufstieg haben sie im Vorfeld bereits freiwillig verzichtet. Doch den Meistertitel in der Landesklasse 4 wollen die Kicker des 1. FSV Nienburg unbedingt holen. Dabei haben die Jungs vom Spitzenreiter eine bessere Ausgangsposition als die Dortmunder in der Bundesliga vor dem Saisonfinale im Fernduell mit dem FC Bayern, der dann an den Schwarz-Gelben doch noch vorbeizog. Zwar beträgt der Vorsprung des 1. FSV ebenfalls nur zwei Punkte vor dem TSV Rot-Weiß Zerbst, aber der Spitzenreiter hat im Gegensatz zum BVB das um zehn Treffer bessere Torverhältnis als der Verfolger. „Es sieht auf dem Papier sehr gut aus, aber wir haben noch ein Stück zu gehen. Bruder Leichtfuß

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

darf nicht mit auflaufen“, meinte Nienburgs Coach Ronny Schütze vor dem Gastspiel am Samstag, 15 Uhr, bei Eintracht Gommern. Für die Saisonabschlussfahrt hat der 1. FSV sogar einen Bus gechartert.