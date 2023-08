Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - „Wir waren jetzt zweimal im Finale. 2024 holen wir uns den Pokal“, tröstete der Vorsitzende des SV 08 Baalberge, Marcel Kundolf, die Spieler nach der 1:4-Niederlage am 23. Juni im Endspiel gegen den SV Plötzkau. Im Finale in der Bernburger Sparkassen-Arena blieb den Spielern des Landesklasse-Meisters 1. FSV Nienburg an jenem Tag nur die Rolle des Zaungastes. „Nächste Saison genießt der Pokalwettbewerb bei uns höchste Priorität. Wir wollen unbedingt 2024 im Finale stehen“, hatte damals der Sportliche Leiter des 1. FSV, Jan Thiele, gesagt. Die Nienburger hatten das Endspiel durch eine 3:4-Heimniederlage gegen Baalberge am Ostersamstag verpasst.