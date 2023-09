In der Landesklasse 4 steht am Sonntag ein Derby auf dem Programm. Mit welchen Problemen die Trainer zu kämpfen haben.

Nienburg/MZ. - Vorjahresmeister kontra aktueller Spitzenreiter: Die brisanteste Begegnung des dritten Spieltages in der Landesklasse, Staffel 4, wird erst am Sonntag, 14 Uhr, angepfiffen. Dann erwartet der 1. FSV Nienburg den Tabellenführer SV Plötzkau in der Exte-Arena zum Bernburger Altkreis-Derby. Vor einer hohen Hürde steht Aufsteiger SV Einheit Bernburg. Der Neuling empfängt den Tabellenzweiten ZLG Atzendorf-Förderstedt. Das Punktspiel ist einer der Höhepunkte des parallel stattfindenden Herbstfestes des Vereins. Der dritte Spieltag wird am Samstag in Magdeburg eröffnet. Das Gastspiel des SV 08 Baalberge bei der zweiten Mannschaft des VfB Ottersleben wird bereits um 12.30 Uhr angepfiffen.