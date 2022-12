Nicole Knorscheidt ist die neue Kinderwartin in Könnern

Könnern/MZ - Feuer löschen, Leben retten und das in voller Retter-Montur und Helm auf dem Kopf. Das ist der große Traum vieler Kinder, die einmal Feuerwehrmann oder -frau werden wollen. Bei der Feuerwehr in Könnern kann der Nachwuchs all das schon im Grundschulalter erleben. „Wir machen alles in Kleinformat“, sagt Nicole Knorscheidt. Die 37-Jährige ist seit vergangenem Monat die neue Kinderwartin, nachdem ihre Vorgängerin ihr Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Für Knorscheidt ist es nun eine ganz besondere Rückkehr in ihre Heimatstadt.