Plötzkau/MZ - Der traditionelle Neujahresempfang der Gemeinde Plötzkau hat am Freitag nach zwei Jahren Corona-Pause im Haus der Vereine an der Hauptstraße stattgefunden. Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) hatte die ortsansässigen Vereine am Abend des Drei-Königs-Tags eingeladen, um ihnen für ihr Engagement zu danken. Zudem gab er einen Ausblick auf 2023. Musikalisch wurde der Abend vom Kirchenchor Plötzkau begleitet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.