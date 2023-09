Zahlreiche Zuschauer verfolgten den Festumzug am Samstagvormittag.

Neugattersleben/MZ - Ein bisschen sind Wehrleiter Dirk Niemann die Strapazen auch nach dem Wochenende noch anzumerken. Kein Wunder, hat die Neugatterslebener Feuerwehr doch am Wochenende ihr 140-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gäste gefeiert und danach gab es noch einiges aufzuräumen. Nach einem Brand in der Grube „Luise Hedwig“ – dort befindet sich heute der Schachtsee – im Jahr 1883 war eine freiwillige Feuerwehr in Neugattersleben-Hohendorf gegründet worden.