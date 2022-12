Die 57-jährige Cornelia Zimmermann möchte die Bernburger Talstadt mit Veranstaltungen aufwerten. Die nächste ist schon an diesem Freitag.

Cornelia Zimmermann organisiert im SOS-Kinderdorf in Bernburg Veranstaltungen.

Bernburg/MZ - Irgendwann hatte Cornelia Zimmermann im Café Pusteblume im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum des SOS-Kinderdorfs an der Nienburger Straße 20-22 in Bernburg Platz genommen. Den Duft nach frisch gebackenem Kuchen und der Tasse Kaffee in der Nase und dann kam ihr die Idee.