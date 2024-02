Das SOS-Kinderdorf in Bernburg soll wachsen. Dafür wird derzeit kräftig gebaut im einstigen Gutshaus an der Nienburger Straße 19. Was Besucher erwartet und wann es eröffnet.

Neues Café in altem Gemäuer - das entsteht an der Nienburger Straße 19 in Bernburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - An manchen Stellen braucht man Ohrenschützer, um den Lärm zu ertragen. Etwa im Keller des einstigen Internats des Instituts für Lehrerfortbildung an der Nienburger Straße 19. Denn dieses wird derzeit für die Erweiterung des SOS-Kinderdorfs in Bernburg komplett saniert. „Gerade werden die Vorbereitungen für den Einbau der Heizung von der Firma Börner aus Bernburg getroffen“, sagt Marion Stellfeld, die den Standort leitet, während sie vom Hof aus in ein mehr als vier Meter tiefes und ebenso breites Loch in den Keller des alten Gemäuers schaut. Dort werden von Mitarbeitern des Magdeburger Bauunternehmens Toepel die dicken Mauern vorerst mit Stützpfeilern gesichert und der Boden angeglichen.