Neues Bestattungsunternehmen in Bernburg

Bernburg/MZ - Das Magdeburger Bestattungsunternehmen Ewa Abel hat am Sonnabend eine neue Filiale in der Wilhelmstraße 3 in Bernburg eröffnet. Seit 20 Jahren arbeiten die Eheleute Ewa und Adam Wolski als Bestatter. Zuerst in Magdeburg, dann in Staßfurt, Egeln und nun auch in Bernburg.

