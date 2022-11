Neuer Vorstand beim BSC Biendorf

Biendorf/MZ - Das Wochenende hätte sportlich für die Fußballer des BSC Biendorf erfolgreicher nicht sein können. Am Freitag besiegten die Alten Herren des Vereins die Spielgemeinschaft der Sportfreunde Cörmigk und des VfB Gröbzig mit 7:2. Am Samstag schickte die zweite Mannschaft des BSC den bisherigen Tabellenführer der 2. Kreisklasse, SG Westdorf, mit 3:2 nach Hause. Und schließlich gewann auch noch die erste Vertretung am Sonntag in einem Spiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn in der Salzlandliga, SC Seeland, ebenfalls mit 3:2.

