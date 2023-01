Neuer Teilnehmerrekord

Insgesamt 76 Volkssportler gingen beim Neujahrslauf in Aderstedt an den Start.

Aderstedt/MZ - Gegenseitige Rücksicht musste schon genommen werden. Bei der traditionellen Erwärmung, diesmal erstmals unter der Regie von Karin Taraba, reichte der Platz in der Festscheune kaum aus, um allen Teilnehmern die nötige Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Deshalb blieb Henrik Böhme erst einmal vor der Tür. Für seinen zweieinhalbjährigen Schäferhund Hugo, mit dem er sich auf die Distanz von 5.000 Metern begab, hätte der nötige Auslauf auf jeden Fall gefehlt. Schließlich haben 76 Volkssportler am Samstag den Weg ins Dorf gefunden – so viele wie noch nie beim Aderstedter Neujahrslauf.