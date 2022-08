Neuer Spielplatz in Nienburg

Mit der Fertigstellung des Spielplatzes am Goetheplatz wird in Nienburg ein Städtebaukonzept vollendet, das im Jahr 2010 begonnen wurde.

Nienburg/MZ - „Boah, ist das cool“, sagt ein angehender Abc-Schütze, der mit seinen künftigen Klassenkameraden am Donnerstag den neuen Spielplatz in Besitz nimmt. Die neuen Erstklässler der Nienburger Grundschule und viele Kinder der Kita „Kleine Freunde mittendrin“ konnten es kaum erwarten, dass Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) den Schlüssel im Schloss der Eingangstür umdreht und den neuen Spielplatz am Goetheplatz eröffnet.