Neuer Schulleiter am Gymnasium Carolinum will seinen Humor nicht verlieren

Torsten Wiehle ist neuer Schulleiter am Gymnasium Carolinum in Bernburg.

Bernburg/MZ - Torsten Wiehle lässt sich entspannt auf seinem Stuhl nieder. An sein neues Büro hat er sich längst gewöhnt. Es ist beinahe so, als ob er schon jahrelang Schulleiter am Gymnasium Carolinum wäre. Aber der Bernburger übt diese Funktion erst seit rund fünf Wochen aus.