Bernburg/MZ - Der Countdown läuft. In weniger als sechs Wochen soll Bernburgs Fahrgastschiff „MS Saalefee“ am Samstag 25. März, in die neue Saison starten. Doch einen Haken hat der geplante Start: „Es gibt noch keinen Gastronomen“, sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH. Nachdem sich im Herbst zwei Interessenten für den Betrieb auf dem Schiff gemeldet hatten, waren beide am Ende doch wieder abgesprungen – zum großen Bedauern des BFG-Chefs.