Vinzenz Bockstiegel ist für vier Jahre zum Jugendwart der Bernburger Ortsfeuerwehr berufen worden. Wie er sein Ehrenamt angehen will.

Neuer Jugendwart der Bernburger Feuerwehr tritt in Opas Fußstapfen

Bernburg/MZ. - Gerade mal 21 Jahre alt ist Vinzenz Bockstiegel seit dem heutigen Freitag und engagiert sich schon fast die Hälfte seines Lebens bei der Feuerwehr in seiner Heimatstadt Bernburg. Jetzt hat der junge Mann bei den Truppe, die im Vorjahr stolze 402 Einsätze zu bewältigen hatte, auch ein Ehrenamt übernommen: Der Stadtrat berief den Elektroniker für Betriebstechnik in seiner Sitzung am 30. November mit sofortiger Wirkung für die nächsten vier Jahre zum Jugendwart.