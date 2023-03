Junited Autoglas zieht nächstes Jahr vom Platz der Jugend an den Südrand von Bernburg. Inhaber Heiko Schanz verrät, welche Pläne er für das ehemalige Grundstück des BMK Chemie hat.

Neuer Gewerbepark an der Kalistraße in Bernburg geplant

Heiko und Diana Schanz wollen mit der Junited-Autoglas-Werkstatt aus der Talstadt auf ein Grundstück an der Kalistraße umziehen.

Bernburg/MZ - Nur schweren Herzens wird Heiko Schanz seine beruflichen Zelte in der geliebten Talstadt abbrechen. Doch die beengten Raumverhältnisse in der auf dem Platz der Jugend gepachteten Werkstatt, die konträr zur sehr guten Auftragslage stehen, lassen dem Inhaber der Junited-Autoglas-Filiale in Bernburg kaum eine Wahl.