Die 23-Jährige Pauline Mothes ist neue Kulturbeirätin des Fördervereins der Kreismusikschule in Bernburg. Wie sie junge Menschen erreichen will.

Neue Veranstaltungsreihe in Bernburg

Mit einer eigenen Veranstaltungsreihe möchte Pauline Mothes junge Menschen für das Angebot der Kreismusikschule in Bernburg begeistern.

Bernburg/MZ - Wie wichtig Ehrenämter in der Kulturszene in Bernburg sind, zeigt Pauline Mothes. Die 23-Jährige ist neue Kulturbeirätin vom Förderverein der Kreismusikschule in der Saalestadt.