Wann die erste Beerdigung stattfand und warum später ein neuer Friedhof am Rößeberg angelegt wurde.

Neue Informationstafel vor Seniorenheim erinnert an historischen Ort

Alter Jüdischer Friedhof in Bernburg

Die Fünftklässlerin Amy Frederieke Kutz (li.) enthüllt gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Silvia Ristow die Tafel an der Solbadstraße.

Bernburg/MZ - Normalerweise würden Passanten der Rasenfläche vor dem ASB-Seniorenheim am Kurpark wohl kaum Beachtung schenken. Aber seit vergangenem Donnerstag lohnt es sich, dort einmal stehenzubleiben, denn eine Tafel erinnert seitdem daran, dass es sich um einen wirklich geschichtsträchtigen Ort handelt: An jener Stelle hat sich einst der Alte Jüdische Friedhof befunden. Es sei eine Informations- und keine Gedenktafel, wie Joachim Grossert von der Arbeitsgruppe „Jüdisches Leben in Bernburg“ bei der Enthüllung betonte. Aber natürlich soll die Tafel „zum Nachdenken und zum Gedenken im Inneren “ anregen.