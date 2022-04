Neue Balkone und Parkplätze für Mieter in Bernburg

Die BWG investiert als größter Vermieter der Stadt in diesem Jahr rund 8,1 Millionen Euro. Wo das kommunale Unternehmen die Schwerpunkte setzen will.

Holger Köhncke kündigt für BWG-Wohnungen an der Albrechtstraße im Herbst die Installation von Balkonen an.

Bernburg/MZ - Die Bernburger Wohnstätten GmbH (BWG) wird in diesem Jahr rund 8,1 Millionen Euro in ihre rund 3.500 Quartiere stecken. Das hat Geschäftsführer Holger Köhncke angekündigt. Die MZ gibt nachfolgend einen Überblick, wo Bernburgs kommunaler Großvermieter 2022 die Schwerpunkte setzen will.