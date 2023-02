Feuerwehreinsatz in Güsten Nebengelass in Warmsdorfer Straße steht in Flammen - Welche Schäden entstanden sind

In Güsten ist in den frühen Dienstagmorgenstunden ein Nebengelass in Flammen aufgegangen. In den Räumen hat sich ein Partyraum und ein Kaninchenstall befunden. Welche Schäden entstanden sind.