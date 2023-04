Naturprojekt „Space Seeds“ an der Grundschule Mutig in Plötzkau - Was die Schüler dabei beobachten wollen

Plötzkau/MZ - Dass sie im Schulgarten Beete bearbeiten, Unkraut jäten, Pflanzen gießen und schließlich etwas ernten, ist für die Schüler der Grundschule Mutig in Plötzkau nichts Besonderes. Die Arbeit am Dienstagnachmittag war da schon etwas anderes. Der Samen, den die Mädchen und Jungen in den Händen hielten, hatte schon eine sehr weite Reise hinter sich, ehe er schließlich in Plötzkau landete. Wobei das Wort „Landung“ gar nicht so abwegig ist. Handelte es sich doch dabei um Wildblumensamen, der schon mit einer Rakete ins All geschossen wurde, die Erde auf der internationalen Raumstation ISS in 400 Kilometer Höhe umkreiste und schließlich wieder zurück auf unseren Planeten kehrte.