Saisonstart in Zellewitz

Frank Larisch freut sich auf viele Besucher am Sonntag, 16. April, zum Fest „Kleine Ostern“ auf dem Naturhof Zellewitz.

Zellewitz/MZ - Irgendein Rezept für Soleier kennt wahrscheinlich jeder. Aber wissen Sie, liebe Leser, wie eine Spinat-Quiche zubereitet wird oder was sich hinter einem Osterhasen in Senf, einem falschen Hasen oder einem Hefelämmchen verbirgt? Nein? Dann ist ein Besuch des Festes „Kleine Ostern“ auf dem Naturhof Zellewitz am Sonntag, 16. April, zu empfehlen.